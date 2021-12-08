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Rumeli rüzgârı

Mustafakemalpaşa Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen folklor ve müzik gecesi ilgi gördü.

Mustafakemalpaşa Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen folklor ve müzik gecesi ilgi gördü.


Kosova Cumhuriyeti'nden gelen misafir müzik ve dans grubu gösteri sundu. Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği'nin Fevzidede Mahallesi'nde bulunan binasında düzenlenen geceye, Kosova Cumhuriyeti Obiliç şehrinden 40 kişilik Aku Oytetit folklor ve müzik ekibi katıldı. Gecede Rumelililer omuz omuza, gönüllerince eğlendi.


Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği Başkanı Necip Şen, “Misafirlerimizin ilçemize gelmesini sağlayan dostlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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