RUMELİSİAD yönetimi Panoramik Müzeye hayran kaldı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) Başkanı Zarif Alp ve yönetim kurulu üyelerini, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Dündar, Bursa iş dünyasında çok önemli bir yere sahip olan RUMELİSİAD'ın aynı zamanda Balkan coğrafyası ile ülkemiz arasında köprü olma gibi çok önemli bir misyonu başarıyla yürüttüğünü ifade etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte müzeyi gezen RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin Bursa turizmi için çok önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Alp, “Son yıllarda hayata geçirdiği projelerle sadece Osmangazi değil, Bursa ve ülkemiz için çok başarılı çalışmalara imza attıklarını biliyoruz. Bugün gezip görme fırsatı bulduğumuz Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi de, mimarisi başta olmak üzere sadece Bursa değil ülke turizmi için de çok önemli bir kazanım. Bursa'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin mutlaka gezip görmeleri gereken bir yer olmuş. İnsanı, bir anda 695 yıl öncesine götürüyor. Zamanda yolculuk yaparmış gibi, tarihî bir yolculuğa çıkartıyor. Ben, bu eserin Bursa'ya kazandırılmasında emeği geçen başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da göreve geldikleri ilk günden itibaren klasik belediyecilik anlayışının dışında, vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda çalışma yaptıklarını söyledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin Bursa'ya kazandırılmış bir eser olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Panoramik müzemiz, Bursa'nın tarih turizmi aksının üzerinde yer alıyor. Müzeyi ziyaret ederek Bursa'nın 1326 yılındaki fethine tanıklık eden konuklar, buradan çıktıktan sonra yürüme mesafesinde Kayhan, Uzun Çarşı, Kapalı Çarşı ve Ulucami ve hanlar bölgesini ziyaret edip, yaya olarak Tophane ve Hisar bölgesine ulaşabiliyor” diye konuştu.

Eğitimden sağlığa, spordan çevreye kadar yaşama dokunan pek çok alanda iddialı eserleri Bursa'ya kazandırdıklarını söyleyen Başkan Dündar, “Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken, RUMELİSİAD gibi şehrimizin önde gelen sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği içerisinde oluyoruz. Osmangazi ve Bursa'mız için çalışıp eserler üretmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda bizlere verdiği destekler için de RUMELİSİAD'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Dündar, günün anısına RUMELİSAD Başkanı Zarif Alp'e, Orhan Gazi'nin miğferinin bir replikasını hediye etti.