RUMELİSİAD'a Uluslararası 3 ödül

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen Stevie International Business Awards'da, 2 altın ve 1 bronz madalya ile toplamda 3 ödül kazanan RUMELİSİAD, ödülleri geleneksel yılbaşı balosunda üyelerle buluşturdu.

Amerika'nın en prestijli organizasyonlarından biri olan ve New York kentinde düzenlenen ödül törenine, RUMELİSİAD adına önceki dönem başkanı Erol Kılıçıer eşi Hande Kılıkçıer ile birlikte katıldı. RUMELİSİAD tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen geleneksel yılbaşı balosunda ise Kılıkçıer, bu ödüllerle bir konuşma yaparak ödülün hem RUMELİSİAD hem de Türkiye adına çok ciddi bir prestij kaynağı olduğunu söyledi.

"Rumeli kültürünün en güzel yansımaları"

Kılıkçıer gecede yaptığı konuşmada, ABD'deki ödül töreninde RUMELİSİAD'a; Rumeli tarihi ve kültürünü en güzel şekilde yansıtan, aynı zamanda RUMELİSİAD Genel Merkezi olarak da kullanılan ‘Rumeli Konağı' ile ‘Minia Rumeli' projelerinden dolayı altın madalya, RUMELİSİAD Akademi bünyesindeki sürdürülebilir eğitim çalışmalarından dolayı altın madalya ve kâr amacı gütmeyen STK'lar dalında da bronz madalya ödülleri verildiğini söyledi.

RUMELİSİAD'ın yaptığı örnek işlerle, başta Türkiye ve Balkanlara olmak üzere tüm dünyaya değer katmaya devam edeceğini aktaran Kılıkçıer, ödülleri tüm RUMELİSİAD ailesi adına aldıklarını ifade etti.

"RUMELİSİAD rol model olmaya devam edecek"

Etkinlikte bir konuşma yapan RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova da böylesine değerli ödüllerin RUMELİSİAD'a kazandırılmasında emeği geçen başta önceki dönem başkanı Erol Kılıçıer olmak üzere, tüm RUMELİSAD üyelerine teşekkürlerini iletti.

RUMELİSİAD'ın ilk günden bu yana Türkiye ve Balkan ülkeleri öncelikli olmak üzere, toplumlararası ekonomik ve kültürel gelişime çok önemli katkılar sağladığına vurgu yapan Kumova, kazanılan ödüllerin de bu çalışmaların güzel bir yansıması olduğunu belirtti.

Ödüllerin ülkemize hayırlı olmasını dileyen Kumova, RUMELİSİAD'ın bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de örnek çalışmalara imza atacağını sözlerine ekledi.