RUMELİSİAD'dan Başkan Erdem'e ziyaret

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e tebrik ziyaretleri devam ediyor. RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i Halk Evi'nde bulunan makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne teşekkür etti.

Gündeme ilişkin sohbet edilen ziyarette yönetim kurulu başkanı Ömer Kumova, RUMELİSİAD Parkı ve binasının yapılmasında Nilüfer Belediyesi'nin büyük katkısı olduğuna vurgu yaptı. Kumova, parkın içinde Minia Rumeli Projesi'nin çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, parkın çekim merkezi haline geldiğini söyledi.