"Rusya Ukrayna savaşının etkileri 2023'te devam edecek"

Dr. Ferhat Pirinççi, şu an için Ukrayna-Rusya savaşının kısa vadede engellenebileceğine yönelik umutların olmadığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve SETA tarafından düzenlenen ‘Milli Teknoloji Hamlesi' paneller serisinin ilki Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğinde Bursa'da yapıldı. Panel öncesi İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Dr. Ferhat Pirinççi, "Rusya Ukrayna savaşının şu an biteceğine yönelik bir emare yok. Kış sezonunun gelmesiyle yavaşlayacaktır. Ancak olumsuz etkileri en başta Ukraynalılar için artarak devam edecektir. En olumsuz özelliği ise, enerji krizi çok daha belirgin hale gelecektir. Malum kış ayları başladı. Ancak, ne Avrupa ne de Türkiye üzerinde sert bir kış geçmiyor. Özellikle enerji tedarikinde sorun yaşayan ülkelerin bunu daha fazla hissedecek olması, ayrıca Rusya'nın son dönemlerde sıklıkla dile getirmiş olduğu nükleer silah kullanma ihtimali ve Ukrayna'nın karşı taarruzlarına ısrarlı bir şekilde devam ettirecek olması, şu an için savaşın kısa vadede engellenebileceğine yönelik umutların olmadığını gösteriyor" dedi.

Kış mevsiminde savaşın biraz daha yavaşlamasıyla birlikte, bir görüşme ve müzakere süreci penceresinin açılma ihtimalinin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, "Burada da yine Türkiye'nin rol alacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye, gerek tahıl koridorunda, gerek esir takası, gerekse de diğer konularda devreye girip ortak paydada buluşturabileceğini gösterdi. Bundan sonra Türkiye'nin göstereceği performansla, Rusya Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasında bir ortak payda daha bulmaya çalışabilir. Ancak görülen o ki, 2023 yılında da biz bu savaşın olumsuz sonuçlarını konuşmaya devam edeceğiz" dedi.