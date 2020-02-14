Rusya'da bulamadığı şifaya Türkiye'de kavuştu

Rus vatandaşı çocuk Bursa'da sağlığına kavuştu.

Aziza ve Raşit Zufarov çiftinin, yumurtasının yerinde olmaması, yumurtalık torbasının boş olması gibi şikayeti bulunan çocukları Iusuf, Bursa'da Doruk Sağlık Grubu bünyesindeki Özel Yıldırım Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 1 saat süren ve başarıyla geçen “inmemiş testis” operasyonu neticesinde sağlığına kavuşan minik hasta Zufarov, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ünal Adıgüzel'in yaptığı kontrollerin ardından taburcu edildi. Taburcu işlemleri esnasında aileyi ve hastayı ziyaret eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ünal Adıgüzel, yapılan operasyonla ilgili bilgiler de verdi. Ailenin, çocuklarında, erkek çocukların yüzde birinde görülebilen “inmemiş testis” şikâyetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Op. Dr. Adıgüzel, “Yavrumuz, yaklaşık 1 saat süren başarılı bir operasyon sonrası sağlığına kavuştu ve bugün taburcu edildi” dedi.

Çocuğun kilolu olması ve testisin diğer vakalardakilere göre biraz daha yukarıda olmasından dolayı, operasyonunzor geçtiğini belirten Dr. Adıgüzel, “Normalde inmemiş testis ameliyatları bu kadar zor olmaz. Ama yavrumuz hem biraz kilolu hem de testisi biraz fazla yukarıdaydı.Bu yüzden biraz zor geçti diyebiliriz. Ama başarılı bir operasyon yapıldı ve güzel bir sonuç alındı, böylece yavrumuz da bu başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Bundan sonraki hayatında yavrumuz, inşallah bir daha böyle bir problem yaşamayacak” diye konuştu.

Taburcu esnasında görüşlerini aktaran Zufarov'un babası Raşit Zufarov ise hastane yetkililerine ve Op. Dr. Ünal Adıgüzel'e teşekkür etti.