Rusya'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu tercihi Bursa oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcileri Moskova'ya ihracat seferi yaptı.

Bursa iş dünyasının ihracat odaklı büyümesine yönelik projelerini sürdüren BTSO, Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe üretim üssü Bursalı firmalara yönelik önemli bir yurt dışı organizasyonuna imzâ attı. Bugüne kadar Ticari Safari ve UR-GE projeleri ile 100'ü aşkın ülkeden 25 binden fazla firma ve kurum temsilcisini Bursalı firmalarla bir araya getiren BTSO, Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Proje üyesi firmalarını Rus iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu. Moskova'da CJF Autumn Child and Junior Fashion Fuarı ile eş zamanlı olarak ikili iş görüşmeleri etkinliği gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş'un heyet başkanlığında Rusya'ya giden 40'a yakın Bursalı sektör temsilcisi B2B organizasyonunda önemli işbirliklerine imza attı.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'nin en önemli üretim üssü olduğunu söyledi. BTSO olarak sektörün ihracat odaklı büyümesine yönelik UR-GE projeleri ve yılda 2 kez düzenlenen Junioshow Fuarı'nı gerçekleştirdiklerini kaydeden İsmail Kuş, sektör temsilcileriyle yapılan istişare toplantılarının ardından hedef ülkelerin belirlendiğini vurguladı. Rusya'nın sektöre yönelik önemli alıcıların yer aldığı bir ülke olduğunu kaydeden İsmail Kuş, “Son 2 yılda sektörel olarak yüzde 246 ihracat artışı yakaladığımız Rusya pazarını önemsiyoruz. Türkiye ve Bursa'nın Rusya pazarındaki başarısını çok iyi biliyoruz. Rus iş dünyası temsilcilerimizin etkinliğimize gösterdiği ilgi de bunun bir göstergesi oldu” dedi.

Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Rusya pazarındaki payını artırdığını kaydeden İsmail Kuş, “Hedefimiz bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörümüzün üretimdeki tecrübesini yeni ihracat başarılarıyla taçlandırmak. Bu konuda sektörümüzün azmi ve heyecanı, çalışmalarımızın alt yapısının daha sağlam olmasını sağlıyor. Odamız öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlediğimiz 2 ayrı UR-GE projemizin katılımcılarıyla güzel bir organizasyonu geride bıraktık. Sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rusya programı çerçevesinde Bursalı 40'a yakın firmadan 70 kişilik iş dünyası temsilcisinin organizasyona katıldığını ifade eden İsmail Kuş, şöyle konuştu:

“Odamızın liderliğinde yürütülen 2 UR-GE projesi kapsamında bebe çocuk konfeksiyonu üretici firmalarımız 420 yabancı iş dünyası temsilcisiyle görüştü. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen 1.200'ün üzerindeki iş görüşmesinin yaklaşık yarısı olumlu sonuçlanma potansiyeli taşıyor. Program iş dünyası temsilcilerimizin yeni müşteriler bulmasına vesile oldu. UR-GE Projeleri ile Türkiye'nin lider kurumlarından olan Odamız öncülüğünde firmalarımızın dünya ticaretinden daha fazla pay almasını sağlamalıyız.”