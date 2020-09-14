Rüzgâr hedeflerinden saptırmadı

Etap Yarışları” Nilüfer'de yapıldı. Rüzgâra rağmen hedefe ulaşan paraşütçülerden dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

Nilüfer Belediyesi, “Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2.Etap Yarışları”na ev sahipliği yaptı. 11-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi'nde yapılan yarışlar, hava şartlarının zorluğuna rağmen tamamlandı. 10 farklı ilden 43 sporcunun katıldığı yarışlar zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu.

Hedefe ulaşarak dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Kadınlar kategorisinde Nilüfer Belediyespor'dan Aleyna Özel birinci, Üzümlü Spor Kulübü'nden Kübra Cengiz ikinci, Gökyüzü Hava Sporları Kulübü'nden Selin Ayvalı üçüncü oldu. Genel klasman kategorisinde ise Gökyüzü Hava Sporları Kulübü'nden Kerem Dinçer birinci, Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü pilotları Ersoy Aksoy ikinci, Mustafa Uri ise üçüncü oldu. Kulüpler kategorisinde ise birinciliği Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü elde ederken, ikinciliği Gökyüzü Hava Sporları Kulübü, üçüncülüğü ise Nilüfer Belediyespor Kulübü elde etti. Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Nilüfer Belediye Başkan Vekili Feridun Uyruk, Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve Belediye Meclis Üyesi Osman Uçar verdi.