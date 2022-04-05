Saat kulesinin leylek çifti yuvasına döndü

Bursa Yenişehir'deki tarihi saat kulesini yuva edinen leylek çifti, bu bahar da geleneği bozmadı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın “Şungar Çifti” olarak isimlendirdiği leylekler kuluçka döneminde olduğu için geçen yıl saat kulesindeki restorasyon ertelenmişti.

Bursa Yenişehir'in simgelerinden tarihi saat kulesinin tepesine yaptıkları yuvayla özdeşleşen leylek çifti, bu bahar da geleneği bozmadı. Geçen yıl tarihi saat kulesindeki restorasyon çalışmalarını kuluçka döneminde oldukları için sonbahara kadar erteleten Başkan Davut Aydın, leylek çiftine “Şungar” ismini verdi.

Osmanlı Devleti'nin banisi Osman Gazi'nin Kayı boyundan geldiğini hatırlatan Başkan Davut Aydın, “24 Oğuz boyundan biri olan Kayı boyunun ongunu yani totemi Şungar kuşu Şungar aslında doğan benzeri yırtıcı bir kuş türü. Lakin Osman Gazi'nin kurduğu Yenişehir' de biz de bu isimden esinlenerek Leylek çiftimizi ‘Şungar'lar olarak anmaya karar verdik” dedi.

Geçen yıl yuvadan 4 yavru uçuran Şungar Çifti gibi ilçe genelindeki leylekler konusunda önemli bir hassasiyet oluştuğuna vurgu yapan Başkan Davut Aydın, şunları kaydetti: “Leyleklerin 30 yıl ömrü var ve genelde tek eşle yaşıyorlar. Ekolojik sistemdeki rolleri Yenişehirli çiftçilerimiz için çok önemli. Leylekler; böcekler, sürüngenler ve kemirgenleri tüketerek, ekili tarım alanlarını da bir anlamda korumuş oluyor. Hele şu günlerde tarım alanlarında leyleklerle çiftçimiz arasındaki işbirliğini mutlaka görmelisiniz. Çiftçimiz traktörle tarlasını sürerken, arkasından gelen leyleklerimiz de topraktaki zararlıları topluyor. Çiftçimize bu güzel dayanışma ve anlayışından ötürü teşekkür ediyorum. Tek ricam tarlalarında plastik atık bırakmamaları. Sürücülerimizden de leylekler konusunda duyarlı davranmasını bekliyoruz.”