Saatçi Muhammed ırkçılığa tepki gösterdi

Başakşehir Futbol Kulübü ve Fransız takımı Paris Saint Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan skandala Bursa'nın İznik ilçesinde saat satarak geçimini sağlayan Senegal'li Muhammed de tepki gösterdi.

Başakşehir teknik ekibinde yer alan eski futbolcu Pierre Webo'ya maçın Rumen 4. hakemi tarafından ırkçı ifadeler kullanıldı. Bu durum karşısında sessiz kalmayan Başakşehir, takımı sahadan çekilmişti. Yapılan ırkçı hareketin ardından Türkiye'de ve dünyadan tepkiler çığ gibi yağdı.

Bursa'nın İznik ilçesine Senegal'den gelen Muhammed Keita, pazaryerinde 10 yıldır saat satarak geçimini sağlıyor. Dün yapılan ırkçılığa tepki gösteren Keita, “Ben dün yapılan ırkçılığa çok üzüldüm. Ben 10 yıldır İznik'teyim. Burada insanlar ailesi gibi bakıyor. bana ırkçılık hiç yok. Türkiye'den Allah razı olsun. Orhangazi, Yenişehir, İznik her yere gidiyorum. İnsanlar beni çok seviyor. Ben buraya Senegal'den geldim. 2 çocuğum ve eşim Senegal'de onlara bakıyorum. Türk insanını çok seviyorum. Irkçılığa hayır” dedi.

"Muhammed bizim ailemizden biri"

Muhammed'in esnaf arkadaşı Kadir Bakır ise, “Dün yapılan ırkçılığa karşı tepkimiz büyüktür. Biz Muhammed kardeşimizle 10 yıldır tanışıyoruz. Hiç bir şekilde zararını görmemişizdir.İnsanların bu şekilde yaklaşımları gerçekten gelecek nesiller için çok kötü”dedi.