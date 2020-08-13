Sabah işe gidenler görünce şok oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sabah işe gidenler gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Bir evin balkonunda asılı haldeki şahsı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonrası bir şahsın kendisini iple balkonun demir parmaklığına astığı anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre daha önceden 37 ayrı suçtan kaydı bulunan Nazif A. iple kendini balkona asarak boşluktan aşağıya bıraktı. Bir alt kattaki balkonda asılı kalan Nazif A. hayatını kaybetti. Sabahın ilk ışıklarında balkonda asılı ve hareketsiz şekilde duran Nazif A.'yı gören vatandaşlar şoke olurken, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Nazif A.'nın evine girerek incelemede bulundu. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri Nazif A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Nazif A.'nın cesedi, adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.