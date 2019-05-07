Saç dökülmesi modern hayat sorunu olmaktan çıkıyor

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi bünyesinde, Burtom Estetik adı altında saç ekimi birimi uzman ekibiyle hizmet vermeye başladı.

Özellikle erkeklerin korkulu rüyası haline gelen saç problemleri medikal yöntemler sayesinde sorun olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla modern zamanların en önemli estetik müdahalelerinin başında saç ekim operasyonu geliyor. Erkekleri etkileyen saç dökülmesinin en büyük sebebinin başında genetik faktörler geliyor. Çevresel faktörler, stres, beslenme şekilleri ya da hormonal değişiklikler de saç dökülmesine sebep olabiliyor.

Saç ekimi planlanması, kişinin donör bölgesinden alınabilecek en uygun miktardaki saç köklerinin kişinin saçlarındaki açıklık olan bölgelere nasıl dağıtılacağının belirlenmesi ile başlıyor. Operasyonun 1.aşaması olan kök toplama işlemi ve 2.aşaması olan kanal açma işlemi bittiğinde toplanan kökler tekli-ikili-üçlü ve çoklu kökler olarak ayrılıp belirlenen sayıya göre açıklığı kapatılacak bölgeye kaçlı kökler ve adetlerde olacağı doktor tarafından belirlendikten sonra ekim işlemine geçiliyor. Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi'ndeki estetik doktorları, saçların nereye daha yoğun, nereye daha seyrek olarak ekilmesi gerektiğine, ön saç çizgisinin nereden başlaması gerektiğine karar vererek kişinin yüz yapısına, yaşına en uygun ve estetik saç dizaynının yakalanmasını sağlıyor. Uzmanlar ön saç çizgisine ekilecek olan saç köklerinin açısı, sıklığı ve yerleşim şekli saç ekiminin doğal görünmesini sağlayan temel noktası olduğunu belirtiyor. Burtom Estetik biriminde saç ekimi uygulamaları yanında plastik cerrahi ve dermatoloji alanında dolgu, botoks, mezoterapi, prp gibi anti-aging uygulamaları ile cilt yenileme ve cilt gençleştirme işlemleri yapıldığı belirtildi.