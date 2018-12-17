Saç kurutma makinesi yangına yol açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saç kurutma makinesinden çıkan yangında 1 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Uğur A'ya ait 3. katlı binanın dubleks katında bulunan evde Birsen A.'nın kullandığı saç kurutma makinesi biranda alev aldı. Çıkan yangın sonucu evin içerisini duman kaplarken, evde bulunan Birsen A. alevlere müdahale etmek isterken dumandan zehirlendi. Evden yükselen dumanları gören komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, dumandan zehirlenen Birsen A. ise İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın neticesinde evde maddi hasar meydana geldi.