Saç tıraşı olurken, silahlı saldırıya uğradılar

Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, polis kimliği belirsiz saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Selimzade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaför Taner K. bir müşterisini tıraş ettiği sırada hareket halindeki otomobilden dükkanına ateş edildi. Tabancadan çıkan kurşun kuaför dükkanının camını kırarak duvara saplandı. Şans eseri dükkanda bulunan vatandaşlar saldırıdan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Camı kırıp duvarda saplanan kurşunu inceleyen ekipler, olay esnasında kuaför dükkanda bulunanların ifadesini aldı.

Kuaför Taner K.'nın olay yerinde polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, yoldan geçen otomobilden ateş ederek saldırganların hızla uzaklaştığını, plakasını alamadıklarını, saldırıyı gerçekleştirebilecek husumetlisinin bulunmadığını söyledi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.