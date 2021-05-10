Sadağı Kanyonu dünyaya açılıyor

Bursa'nın 4 dağ ilçesinden biri olan Orhaneli ilçesi dünyaya açılmanın heyecanını yaşıyor. İlçeyi Keles ilçesiyle ayıran Kocasu 30 Mayıs'ta yapılacak olan rafting sınavını verirse, Sadağı kanyonu başta olmak üzere tüm ilçe dünya arenasında boy gösterecek.

Bursa'da uzun süredir rafting sporu için aranan uygun ortam Orhaneli ilçesinde bulundu. Kocasu Deresi'nde hazırlanan 5 bin 378 metrelik parkurda ilk deneme turları ve kontroller yapıldı. 30 Mayıs'ta kendilerini Kocasu Deresi'nin akışına bırakacak olan rafting tutkunları için ekipler son hazırlıkları yaptı. Deneme turları, gerçekleştirildi. Tehlike arz eden ağaç dalları kesildi, taş ve kayalarla ilgili önlemler alındı.

30 Mayıs tarihinde botların Kocasu deresine inmesiyle adrenalinin tavan yapacağını açıklayan Başkan Ali Aykurt, toplam da 11 kilometre uzunluğa sahip olacak parkurun önemli rafting merkezlerinden olacağını açıkladı.

Orhaneli doğa turizm merkezi olacak

Orhaneli'nin doğa sporlarında dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yerini alacağını belirten başkan Ali Aykurt, Sadağı Kanyon, rafting, bisiklet, yürüyüş, kamp, fotoğrafçılık ve daha bir çok özellik ve güzelliklerinin yanı sıra doğal tarım ürünleri ve yöresel lezzetleri ile Orhaneli'nin Türkiye'nin doğa turizm merkezlerinden biri olacağını söyledi.