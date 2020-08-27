Sadağı Kanyonu "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Bursa'da Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve yaz günlerinde birçok Bursalının serinlemek için gittiği Sadağı Kanyonu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi. Konuya ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarında, "Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanını koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. maddesi gereği karar verilmiştir" denildi.