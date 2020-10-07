Sadece 20 saniye sürdü

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Bursa’da bir kuruyemişçiye gelen gencin kapı önüne bıraktığı bisikleti saniyeler içinde çalan hırsız işyerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Bursa'da bir kuruyemişçiye gelen gencin kapı önüne bıraktığı bisikleti saniyeler içinde çalan hırsız işyerinin güvenlik kamerasına yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Yıldırım ilçesi Erikli caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki kuruyemişçiye bisikleti ile gelen bir genç bisikletini iş yerinin önüne bırakıp alışveriş yapmak için içeriye girdi. Bu arada bisikletin yanında aniden beliren kasketli kimliği belirsiz bir kişi saniyeler içesinde bisiklete binip kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Bisikletin sahibinin şikayetçi olması üzerine olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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