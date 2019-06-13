Sadece avukatın yapacağı işleri yapan sigortacı hakim karşısında

Bursa Barosu'nun bir sigorta aracılık şirketi sahibi hakkında “kamu görevini usulsüz üstlenme” suçlamasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nın “kovuşturmaya yer olmadığı”na dair kararına itirazı İnegöl Sulh Ceza Hakimliği'nce haklı bulundu. Savcılığın kararının mahkemece kaldırılması üzerine şüpheli S.D. İnegöl 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Bursa Barosu Başkanlığı'nca, İnegöl'de faaliyette bulunan, sigorta şirketinin sahibi S.D.'nin Avukatlık Kanunu'na aykırı şekilde sadece avukatların yapabilecekleri işlemler gerçekleştirdiği ve işini takip ettiği vatandaşların hak kaybına sebep olarak “kamu görevini usulsüz üstlenme” suçunu işlediği iddiasıyla İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Savcılıkça ifadesi alınan şirket sahibi S.D., sigorta ve kaza sonrası araç değer kaybı hasar tespiti işini yaptığını belirterek, hakkında suçlamaları kabul etmedi. Baronun delilleri arasında bulunan gazete haberinde, kendisini avukat olarak tanıttığı bilgisinin de gerçeği yansıtmadığını belirten şüpheli S.D., “sadece avukat ile anlaştığını ve değer kaybına ilişkin tahsilatların hukuk çerçevesinde tahsil edilmek üzere protokol yaptığını” söyledi. Savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına dâir kararında da, “Kamu görevinin yerine getirilmesi, o görevle ilgili olarak bir eylem veya işlemde bulunulması anlamına gelmektedir. Suçun oluşması için şüphelinin bu yönde bir eylem veya işlem yapması veya yapmaya kalkışması zorunludur. Şüphelinin üstlendiği kamu göreviyle bağlantılı bir eylem yapmaya kalkışması ile bu suç oluşacaktır. Olay kapsamında şüphelinin herhangi bir kamu görevini üstlenmediği, bu göreve ilişkin eylemde bulunmadığı ve avukatlık görevi ile alakalı bir işe teşebbüs etmediği, isnat edilen suçun unsurlarının oluşmadığı” belirtildi.

Bursa Barosu adına Başkan Av. Gürkan Altun'un yaptığı itiraz üzerine İnegöl Sulh Ceza Hakimliği, mevzuatı ve dosyayı inceledikten sonra şöyle karar verdi:

“Suça konu haberde şüpheli ile Avukat Ö.F.Ç. arasında protokol imzalandığının belirlendiği, ancak şüpheli tarafından bahse konu protokolün talep edilmesine rağmen dosyaya sunulmadığı, şüphelinin yapmış olduğu işlemleri tek başına yaptığının belirlendiği, şüphelinin yaptığı işlemlerin sigorta faaliyetlerine aracılık etme kapsamını aştığı, şüphelinin almış olduğu vekaletnamede görüleceği üzere 1136 sayılı yasanın 35 ve 63. Maddelerine aykırılık teşkil ettiği ve bu kapsamda şüphelinin ‘kamu görevini usulsüz üstlenme suçunu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varılmış olup, yerinde görülen itirazın kabulü ile şüpheli S.D. hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın, şüpheli hakkında kamu davası açılması yönünde yeterli şüphe oluşturduğu kanaati ile kaldırılmasına...”

İnegöl Sulh Ceza Hakimliği'nin 2018/1279 sayılı kararından sonra hakkında kamu davası açılan şüpheli S.D. yarın İnegöl 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.