Şadırvanlı Han eğitimin merkezi oldu

Tarihi Kayhan Çarşısı'nda Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden hayat bulan Şadırvanlı Han, Uludağ Üniversitesi ile imzalanan protokolün ardından önemli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Bursa'nın en önemli çarşılarından biri olan Tarihi Kayhan Çarşısı'nın simgesi olan Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Restore edilerek eski ihtişamlı günlerine kavuşan tarihi yapı, öğrencilerin yeni buluşma noktası oldu. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği merkezde, akademisyenler farklı konulardaki düşüncelerini katılımcılarla paylaşıyor. Ayrıca sınavlarına hazırlanan ve ders çalışmak isteyen öğrenciler de kütüphaneden faydalanarak, tarihi mekânda verimli vakit geçiriyor.

Salgın sebebiyle tedbirli ve sınırlı sayıda gerçekleşen etkinlikler kapsamında son olarak Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahim Kozalı, ‘Modern Dönemde Dini Doğru Anlama Yöntemi Olarak Fıkıh' konusunda, Yazar Orhan Sakin ise ‘1915 Tehcir ve Propaganda' konulu konferans verdi. Konferansa büyük ilgi gösteren öğrenciler Şadırvanlı Han'ı gezerek, gelecek programları merakla beklediklerini söyledi.

Şadırvanlı Han'ın tam anlamıyla bir eğitim ve kültür merkezi haline geldiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Kayhan Mahallemiz'de restore ederek hizmete sunduğumuz Şadırvanlı Han, salgın dönemi olmasına rağmen öğrencilerimiz tarafından aktif şekilde kullanılıyor. Osmangazi Belediyesi olarak, Uludağ Üniversitemiz ile kültürel faaliyetlerimizi Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde de yoğun olarak sürdürüyoruz. Uludağ Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler de bu merkezden faydalanıyor. Öğrencilerimiz, bu güzel mekânda hem ders çalışma imkânı buluyor, hem de güncel konular hakkında değerli akademisyenler ile sohbet ediyor” dedi.