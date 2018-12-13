“Şadırvanlı Han” hızla yükseliyor

Osmangazi Belediyesi'nin Kayhan Mahallesi'nde yeniden ayağa kaldırdığı tarihî Şadırvanlı Han'daki rekonstrüksiyon çalışmaları sürüyor.

600 yıllık geçmişi ile Bursa'nın en önemli çarşılarından biri olan Kayhan Çarşısı'ndaki Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. 20. yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği yapının yeniden inşası için başlatılan rekonstrüksiyon çalışmaları devam ediyor. 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilecek tarihî hanın zemin ve 1. kat ahşap karkas imalatları tamamlanırken, çatı imalâtı devam ediyor. Ayrıca binanın betonarme kısmındaki bölme duvarların örülmesine de başlandı. Tamamlandığında sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak olan Şadırvanlı Han içerisinde dükkânların yanı sıra sergi ve toplantı salonları yer alacak.

Osmanlı'yı kuran şehir Bursa'da tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılması adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şadırvanlı Han'ın tarihî Kayhan Çarşısı'na önemli bir değer katacağını söyledi. Dündar, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmış olduğumuz yatırımlarla Bursa'nın tarihi yönüyle ön plana çıkmasını sağladık. Tarihî bölgelerimizi adeta turizm merkezine dönüştürdük. Bursa'mızı tarihteki hüviyetine kavuşturuyoruz. Birçok sivil mimarlık örneği yapıyı ayağa kaldırdık. Bunlardan bir tanesi de Şadırvanlı Han olacak. Geçtiğimiz ay başlattığımız çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah, kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarını tamamlayıp Şadırvanlı Han'ı hizmete açacağız” dedi.