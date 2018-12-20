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Şafak baskınında gözaltına alınan 7 zehir taciri tutuklandı

Bursa’da narkotik polisi, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle uyuşturucu çetesine operasyon düzenledi.

Bursa'da narkotik polisi, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle uyuşturucu çetesine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleriyle beraber 6 ayrı adrese şafak baskını düzenledi. Baskında dedektif narkotik köpekleri de yer aldı. Narkotik polisi tarafından girilen adreslerde 7 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 230 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 15 gram eroin, 6 adet ecstasy hap, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannobinoid, 2 adet hassas terazi ile 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen 7 kişi buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 kişi tutuklandı.

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