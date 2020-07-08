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Sağanak yağış İnegöl'de yolları göle çevirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı semtlerde altgeçitler, işyerleri ve evler sular altında kaldı.


Sabah saatlerinde etkili olan yağış sebebiyle, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.


Yarım saat süren şiddetli yağmur nedeniyle bir çok cadde, sokak, alt geçit, işyerleri ve evler sular altında kaldı. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saklanacak yer aradı. Yolda bulunan sürücülerde araç kullanırken zorlandılar. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı bölgede vatandaşlar karşıdan karşıya geçmek için her yolu denediler. Sular altında kalan yerlerde ise ekipler çalışma yaparak suların tahliyesini sağladı.

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