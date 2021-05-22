Sağanak yağış ve fırtınadan lüks sitenin çatısı çöktü

Bursa'da sağanak yağışın ardından çatıdan akan sulardan dolayı bir sitede bulunan dubleks dairelerin çatıları çöktü. Çatıları çöken vatandaşların evleri sular altında kalırken, evdeki çocuklar son anda ölümden döndü. Daire sakinleri evlerini bırakıp akrabalarına giderken, olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet mahallesinde bulunan bir sitenin dubleks daireleri sağanak yağmura dayanamayarak çöktü. Yaklaşık bir yıl önce yapılan Yasemin Evleri'nin dubleks daireleri giderleri olmadığı için çökerek kullanılmaz hale geldi. Dubleks dairelerde oturan bina sakinleri oturdukları dairelerden çıkarak akrabalarının yanına gitti.

Bina sakinlerinden Öğretmen Aytekin Erkut, "Buraya geldiğimiz günden beri sorunlar yaşıyoruz. Mağduriyetimiz hiç bitmedi. En son bugün çatılar çöktü. Daha öncede kışın doğalgazımız kesildi. En önemlisi muhatabımız yok. Daireler bir yıl önce yapıldı. Oturma izni alınmadı. Bir olay olduğunda müteahhit kaçıyor. Site yöneticisi ile çözülecek bir iş değil. Bizim beklentimiz bu durumun çözülmesi'' dedi.

'Şiddetli yağış sonrası yeni dairesinin çatısının çöktüğünü ifade eden Bekir Yılmaz "Çatıdan ziyade benim çocuğumun gözyaşlarını kimse ödeyemez. Çocuğum yarın yatağında yattığında çatı çökecek mi diye düşürse psikolojisi alt üst olur'' dedi.

İnşaat firmasından hizmet alamadıklarını kaydeden Eren Ertürk, "6-7 ay bizi oyaladılar. Oturma izni ile alakalı sorunlar yaşıyoruz. Bundan dolayı kışın ortasında doğalgazlarımız kesildi. Toplam 42 daire. Burada oturanlar akrabalarına gitmek zorunda kaldı. Evleri satın aldığımızdan beri çok sıkıntı yaşadık, hala da yaşıyoruz'' diye konuştu