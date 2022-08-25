Sağanak yağmur sonrası 300 kişinin tahliye edildiği bölge gündüz görüntülendi

Bursa'da sağanak yağış sonrası mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı. Olay sonrası harekete geçen yetkililer 270 mevsimlik işçi ve 30 çocuğu güvenli bir depoya götürdü. Sabahın ilk saatlerinde ise çadırların bulunduğu bölgede hasar tespit ve çevre düzenlenmesi yapılması için çalışmalara başlandı.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Menteşe köyünde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa'da sağanak yağış merkez ve ilçelerinde etkisini gösterdi. Yağış sonrası 270 mevsimlik işçinin ve 30 çocuğun kaldığı 80 çadırı su bastı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalanları kurtardı. 270 mevsimlik işçi ve 30 çocuk geceyi kooperatife ait bir depoda geçirdi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte çadırlarının olduğu bölgede hasar tespit çalışması yapılırken, AFAD ve Kızılay'da çevrede düzenlemelerine başladı. Bugün meydana gelebilecek yağışlar sonrası çadırlarda eşyaların toplayan vatandaşlar devlet yetkilerine teşekkür ederken daha sağlıklı bir ortamda kalmak istediklerini ifade ettiler.