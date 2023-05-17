Sağlam muhtar, mahallesini aydınlattı

Muhtar Sağlam, Kesik, Selvi, Savaş, Bayramyeri, Turgutbey ve bir çok sokakta aydınlatma zafiyetinin giderilerek sokakların aydınlatıldığını söyledi. Uzun süredir mahalle halkının talebi olan fakat gerçekleşemeyen hizmetlerin geçekleşmesinin mutluluğunu yaşamasının yanı sıra, beton direklerin sökülerek elektrik hatlarının yeraltına alındığını sokak aydınlatmaları için paslanma galvaniz direklerin konduğunu ifade eden Sağlam, "UEDAŞ Mudanya Müdürü Sayın Ahmet Asan ile aydınlatma direkleri olmayan yerler için ileride yapılacağı bilgisini aldım. İsimlerini belirttiği sokaklar için yazdığım dilekçelerim mevcut. Bizlere yardımcı olan yetkililere, personele ve çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.