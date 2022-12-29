Sağlığı geliştiren ilk Büyükşehir, Bursa oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı şehir bilinci oluşturmak için başlattığı 'Sağlığı Geliştiren Belediye Belgesi' almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk Büyükşehir Belediyesi oldu. Bursa'da da bu belgeye layık görülen ilk belediye olan Büyükşehir Belediyesi'nin 001 numaralı belgesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teslim edildi.

Bursa'yı geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımak amacıyla ulaşımdan altyapıya, çevreden spora kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını yakından ilgilendiren her konuda örnek adımlar atıyor. İhtiyaç duyulan noktalara aile sağlığı merkezleri kazandırılmasından sağlığa ambulans ve ekipman desteğine, evde bakım hizmetlerinden şehrin engelliler için de ulaşılabilir hale getirilmesine, madde bağımlılığıyla mücadeleden psikolojik destek gibi hizmetlere kadar sağlığa erişimin önündeki tüm engeller de kaldırılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı şehir hedefiyle yapılan bu çalışmalar, Sağlık Bakanlığı tarafından belge ile ödüllendirildi. Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı şehir bilinci oluşturmak için başlattığı 'Sağlığı Geliştiren Belediye Belgesi' uygulaması çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu belgeyi almaya hak kazandı. Türkiye'de bu belgeyi alan ilk Büyükşehir Belediyesi olan, Bursa'da da bu belgeye layık görülen ilk belediye olan Büyükşehir Belediyesi'nin 001 numaralı belgesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teslim edildi.

Sürdürülebilirlik önemli

Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen belge teslim töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2000 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı çalışmalarının aktif bir üyesi olan Bursa'nın sağlık alanında da önemli bir birikime sahip olduğunu hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Sağlık Gelişim Planı'na göre hareket ettiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bursa zaten ‘sağlığı geliştiren belediye modelini' benimsemiş bir şehirdir. Sağlıklı Kentler Birliği'nin öncü kenti olan Bursa'mızda, Büyükşehir Belediyesi olarak

şehrimize duyduğumuz saygı ve sevgi ile kentimizin her geçen gün daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir şehir haline gelmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Evde sağlık hizmetleri, Gadem, fiziksel aktivite alanlarının oluşturulması, obezite ile mücadele, ruh sağlığının korunması, sağlık okuryazarlığı, sosyal hizmet projeleri, kentsel altyapı, sağlıklı şehir planlama çalışmaları, akıllı şehircilik uygulamaları, çevre koruma ve kontrol, engelliler, kadınlar ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, çocuk ve gençlik hizmetleri gibi örnek çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda belediyemize verilen ‘Sağlığı Geliştiren Belediye' belgesi, şehir ve insan sağlığı alanındaki çalışmalarımıza güç verecektir. Önemli olan bu çalışmaları sürdürülebilir kılmak. Biz buna sadece bir belge olarak bakmıyoruz. Bunun altını doldurmak için yapacağımız daha onlarca çalışma var. Sağlık deyince akla ilk hastane ve doktorlar geliyor ama asıl olan hastaneye gitmeden, sağlık bozulmadan daha sağlıklı ve kaliteli yaşam için o ortamları temin etmek. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu. Bu belgenin alınmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve çalışmalarımızı değerlendiren Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

001 numaralı belge Büyükşehir'in

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da söz konusu uygulamanın 2018 yılında Sağlığı Geliştiren Belediyeler Çalıştayı ile başladığını, 2021 yılının Eylül ayında Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bir rehber doğrultusunda belediyelere davet yaptıklarını söyledi. Bu davete Büyükşehir Belediyesi'nden hemen yanıt aldıklarını ve Büyükşehir Belediyesi'nin istenen bütün yükümlülükleri yerine getirdiğini ifade eden Yavuzyılmaz, “Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Çünkü hem sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde hem de sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesinde bize çok ciddi katkılar veriyor. Büyükşehir her zaman yanımızda. Başımız her sıkıştığında kapısını rahatlıkla çalabildiğimiz için Başkanımız Alinur Aktaş'ın şahsında Büyükşehir'in tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kriterlerde istenen bütün yükümlülükler yerine getirildiği için 001 numaralı yani Bursa'daki ilk belgeyi gönül rahatlığıyla başkanımıza veriyorum” dedi.