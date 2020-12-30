Sağlık Bakanlığı'ndan Bursa'ya 18 ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinde kullanmak üzere Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen 16 tam donanımlı ve iki adet Yenidoğan Acil Yardım Ambulansı Bursa'ya geldi.

İçerisinde organ taşıma çantaları da bulunan tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek, bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet vermesi düşünülüyor. 2 yenidoğan ambulansı ise birlikte ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyan bebeklerin, sağlık tesisine nakilleri yoğun bakım şartlarına uygun şekilde sağlanması planlanıyor.

Hizmete girmeyi bekleyen ambulansları inceleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “İlimizin 7gün 24 saat hizmet veren 112 Acil filosuna 18 tane daha yeni ambulans katmış bulunuyoruz. Bunlardan iki tanesi yenidoğan yoğun bakım olarak dizayn edilmiş ambulanslar diğer 16 tanesi ise normal 112 hizmetlerinde kullandığımız ambulanslardır. İlimizde 82 istasyonumuz var. İstasyon sayımız il nüfusuna göre düşük kalıyordu. Şimdi yeni ambulanslarımızla birlikte hem filomuzu gençleştirmek, hem de var olan istasyonlarımıza yeni istasyonlar katarak, hastalara ulaşımı ve hizmeti daha kolaylaştırmak istiyoruz. Bu vesile ile yeni ambulansların Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.