Sağlık çalışanları bayramlaştı

Genel Müdür Metin Arslan, sağlığa değer katmaya devam edeceklerini söyledi.

Sağlığa değer katan hizmet anlayışıyla hizmet vermeye devam eden VM Medical Park Bursa Hastanesi'nin yönetici ve çalışanları, geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Hastanenin fuaye alanında gerçekleştirilen törende Kurban bayramı öncesi birliktelik pekiştirildi. MLP Sağlık Grubu'nun üyesi VM Medical Park Bursa Hastanesi'nin Güney Marmara'nın sağlık üssü konumunda olduğunu belirten Genel Müdür Metin Arslan, hem sağlık hem de idari kadro bakımından çok iyi bir yerde olduklarını dile getirdi. Arslan, “Her bayram, bizlere yoğun tempodan sıyrılarak birlik beraberliğimizi pekiştirme fırsatını sunuyor. Tıpkı geçmiş bayramlarda olduğu gibi Kurban bayramımızın da hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Herkes için sağlık felsefemizden asla ödün vermedik, vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Misafirlerimize konforlu tedavi seçenekleri sunarken bu ailenin birbirinden değerli üyeleriyle başarı yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Gücümüzü, halkımızın teveccühü ve ailemiz dediğimiz çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışmalarından alıyoruz. 31 hastane ile kamudan sonra en yaygın sağlık grubu olarak sağlığa değer katan çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.