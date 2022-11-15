Sağlık çalışanları farkındalık için yürüdü

Özel Hayat Hastanesi tarafından, diyabet hastalığına dikkat çekmek için organize edilen yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nden başlayıp, Zafer Plaza Meydanı'na kadar devam etti.

Bando Takımı marşları ve gösteri ekibi eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, yönetim kurulu üyeleri, doktorlar, hemşireler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dünya Diyabet Günü'nün anlam ve önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Uzm. Dr. Fatih Özkul diyabet hastalığına karşı spor yapmanın ve sağlık beslenmenin önemine dikkat çektiği konuşmasında, "Bir adımdan ne olur demeyin bir adım her şeyi değiştirir. Lütfen spor yapmayı ve sağlıklı gıdalar tüketmeyi ihmal etmeyin" dedi.

Uzm. Dr. Fatih Özkul konuşmasının devamında, “Diyabet halk diliyle şeker hastalığı tüm vücut sistemini etkiliyor. Kalp, damar, böbrek ve vücuttaki bütün sistemi etkileyen kötü bir hastalık. Her hastalıkta olduğu gibi diyabette de erken tanı bizlerin elini güçlendiriyor. Onun için medikal ve cerrahi olarak tedavisi mümkün olan bir hastalık haline gelen diyabette farkındalık oluşturalım. Sağlıklı beslenelim, harekete geçelim diyerek, hep beraber şehrin merkezinde bu etkinliği gerçekleştirdik. Katılan tüm çalışma arkadaşlarıma ve vatandaşlara teşekkür ederim. İnşallah insanların aklında, diyabet ile ilgili bir farkındalık oluşturmuşuzdur'' dedi.

Yürüyüş sonunda vatandaşlara elma dağıtıldı.