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Sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerine dürüm ikram etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, yaptığı hareketle gönülleri fethetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, yaptığı hareketle gönülleri fethetti. 'Dürümcü Yasin', sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine dürüm ikram etti.


Korona virüsünün Türkiye'de de çıkmasıyla birlikte en çok zorlanan meslek mensuplarından biri de sağlık çalışanları. İnegöl'de dürümcülük yapan Yasin Pınar isimli vatandaş, kendi iş yerinde yaptığı dürümleri paketleyip İnegöl Devlet Hastanesinde bulunan sağlık çalışanlarına ikram etti. Yasin Pınar, aynı zamanda İnegöl'de görev başında olan polislere ve jandarmaya da dürüm dağıttı. Yasin Pınar, "Bu zor günde bizler için yaptıkları mücadele için kendilerine minnettarız. Onlara böyle bir destek vermek istedik. Her zaman onların yanındayız. Allah hepsinin yâr ve yardımcısı olsun" dedi.

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