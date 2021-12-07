Sağlık çalışanları iş bıraktı

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaptı.

Bursa'da sağlıkçılar bugün iş bırakma eylemi yaptı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan eyleme Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları katıldı. Sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için eylem kararı aldıklarını, bugün olduğu gibi 9 Aralık Perşembe günü de bütün Türkiye'de iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten Sağlık-Sen Bursa Şubesi Başkanı Gökhan Yünkül, "Geçen hafta çarşamba günü gündeme bir haber düştü. Hükümet hekimlerin ücretlerinde 2 bin 500 ile 5 bin TL aralığında bir iyileştirme yapacağını deklâre etti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar dikkate alındığında, yapılacak olan iyileştirme herkes tarafından memnuniyetle karşılandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve hekiminden hemşiresine, teknikerinden memuruna, sağlık çalışanlarının hepsini kapsamayan bu düzenleme kadüktür. Hiçbir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır. Bu büyük bir haksızlıktır. Bizim tepkimiz bunadır ve bu tepki haklı bir tepkidir" dedi.

"Bu tepkiyi sadece bizler değil, yüzbinlerce sağlık çalışanı gösterdi" diyen Yünkül, "Sosyal medya adeta inledi. Sadece Sağlık Bakanlığı çalışanları değil, aynı zamanda üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve aile hekimliği çalışanları da bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Açıkçası bu durum sağlık çalışanları içerisinde çok büyük bir infiâle yol açmıştır. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat olarak görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakârlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Bizim karşı olduğumuz bu. Herkesi emek ve ekmek mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi; çünkü sağlık ekip işidir, bu hizmeti sunan sağlık çalışanları da bir vücudun organları gibi bütündür. Hemşireyi doktordan, doktoru teknikerden, teknikeri ambulans şoföründen ayrı görürseniz ve ona göre muamele ederseniz, bir yönüyle hepsine kötülük etmiş olursunuz. Dahası, bu şekilde davranarak sağlık sisteminin altını oymuş olursunuz. Sağlık çalışanları bu kötülüğü hak etmiyor. Sağlık sisteminin bu ve benzeri kötülüklerle, haksızlıklarla ayakta durması mümkün değildir'' diye konuştu.

Bu arada, bugün hastaneye gelen vatandaşların işlerinin aksamaması için hastanede nöbetçi personel kalarak eyleme katılmadı. Eyleme katılan sağlıkçılar bugün (salı) iş başı yapmazken, perşembe günü de iş bırakacaklar.