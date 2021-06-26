Sağlık çalışanları Kurşunlu Sahili'ni temizledi

Bursa'da özel hastane çalışanları gündemdeki deniz, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Kurşunlu Sahili'nde temizlik yaparak 50 torba çöp topladı.

Gemlik Kurşunlu sahilinde bir araya gelen Hayat Hastanesi çalışanları artan çevre kirliliği ve son dönemlerde denizlerde ortaya çıkan müsilaja (deniz salyası) dikkat çekmek amacıyla sahildeki ve çevresindeki çöpleri tek tek topladı.

İnsan sağlığına olduğu gibi çevreye karşı da hassasiyetlerini ortaya koyan Hayat Hastanesi personeli, topladığı 50 torba çöple bölgenin temizliğine katkı sağladı.

Etkinliğin ardından konuşan Hayat Hastanesi Kalite ve Otelcilik Hizmetleri Müdürü Hatice Sungur “Hayat Hastanesi ailesi olarak zaten uzun zamandır çevre kirliliğine ve toplum sağlığına dikkat çekmek için daha önce ormanda fidan dikimi ile yine bir orman temizliği. Müsilajın bütün dünyanın gündemine oturmasıyla birlikte, kumsal temizliğine de dikkatleri çekmek istedik. Öncelikli hedefimiz Hayat Hastanesi çalışanlarına ve biz çalışanların ailelerine bu doğru bilinci aşılamak ve toplumun geneline bu faaliyet ve doğru çevre bilincinin yayılmasını sağlamak. Bunun yanında ülkemizin sıfır atık projesi kapsamındaki stratejilerini ve çalışmalarını destekliyoruz. Sıfır Atık Belgesine sahibiz aynı zamanda yemekhane atıklarımızdan kompost yapımına başladık. Bir sonraki evrede de bulunduğumuz semt içerisinde ve çevre semtlerde ailelerin evlerinde bulundurduğu miadı geçmiş ilaçların doğru yoldan bertarafını sağlamak için bir ünite kuruyoruz. Böylelikle toplum sağlığında belli başlı şeylerin önüne geçebiliriz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara çağrı

Pikniğe gelen ve kumsalı kullanan vatandaşlara seslenen Özel Hayat Hastanesi Müdürü Nurten Molla da çevreye atılan çöplerin hem insan sağlığına hem de doğaya geri dönülmez zararlar verdiğine dikkat çekerek, “Küçük bir alanda ve kısa bir sürede çok fazla çöp topladık. Pikniğe gelen vatandaşlarımızın yanlarında birer çöp poşeti getirmeleri ricasında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.