İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık çalışanlarına alkış tufanı

BURSA (İHA) – Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da vatandaşlar yine sağlık çalışanlarına destek için balkonlara çıktı.

BURSA (İHA) – Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da vatandaşlar yine sağlık çalışanlarına destek için balkonlara çıktı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla saat 21.00'de Bursa'da vatandaşlar, korona virüs (Covid-19) salgınına karşın özveriyle çalışan sağlık görevlerini dakikalarca alkışlayarak moral ve destek verdi. Bursa'da da balkonlara çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlarken, Vatan Mahallesi Platformu sağlık ve emniyet mensuplarına destek için havai fişek ile kutlama yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.