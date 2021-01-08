İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık çalışanlarına sendika morali

Sağlık-Sen temsilcileri, kovid-19 pandemisi sebebiyle zor bir dönem geçiren sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.


Memur-Sen Bursa İl Başkanı ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül ile Sağlık-Sen Şube Başkan Vekili Erkan Baştar, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.


Sağlık-Sen Mustafakemalpaşa Başkanı Recep Güngör ve sendikanın hastane temsilcisi Selçuk Saltık eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, sendika çalışmaları masaya yatırıldı.


Hastane personeline meyve ikramında bulunarak sendikal faaliyetler hakkında bilgi veren ziyaret heyeti, sıkıntı ve talepleri dinledi.


Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, pandemi dolayısıyla artan yükü, cefâkâr çalışmalarla sırtlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.