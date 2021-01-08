Sağlık çalışanlarına sendika morali

Memur-Sen Bursa İl Başkanı ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül ile Sağlık-Sen Şube Başkan Vekili Erkan Baştar, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Sağlık-Sen Mustafakemalpaşa Başkanı Recep Güngör ve sendikanın hastane temsilcisi Selçuk Saltık eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, sendika çalışmaları masaya yatırıldı.

Hastane personeline meyve ikramında bulunarak sendikal faaliyetler hakkında bilgi veren ziyaret heyeti, sıkıntı ve talepleri dinledi.

Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, pandemi dolayısıyla artan yükü, cefâkâr çalışmalarla sırtlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek kolaylıklar diledi.