Sağlık gönüllülerinden Tıp Fakültesi'ne anlamlı bağış

Bursa Sağlık Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER), Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'na bilimsel araştırmalarda kullanılması için “biyoimpedansimetre” cihazı bağışladı.

Sağlık ve eğitim alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken BUSADER, BUÜ Tıp Fakültesi'nin bir ihtiyacını daha tamamladı. Dernek yönetimi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'na dokulardaki elektriksel özellikleri temel alan bir vücut yağ yüzdesi ölçme cihazı olan biyoimpedansimetre bağışladı. Teslim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Ertürk, akademisyenler ve BUSADER yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bütün bağışçılara ve destekçilere teşekkür etti. Üniversitenin kendi imkânları ile çok sayıda projeyi hayata geçirmeye gayret ettiğini vurgulayan Rektör A. Saim Kılavuz; “Biz üniversite yönetimi olarak her alanda projeler üretmeye ve bu projeler için kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak elbette yetişemediğimiz durumlar oluyor. Burada da devreye hayırseverlerimiz giriyor. Özellikle Tıp Fakültesi Hastanemizde bugüne kadar hayırsever insanlarımızın emekleri ve destekleri oldu. Bu hastane Bursa'mız ve bölgedeki diğer iller için hayati bir görev üstlenmiş durumdadır. Yapılan desteklerle daha iyi şartlarda hastalarımıza hizmet verebileceğiz. Bugün de BUSADER'in kıymetli yönetim kurulu üyelerinin hastanemize yeni bir cihaz bağışlaması vesilesiyle toplandık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Akademisyenlerimiz ve personelimiz için de güzel bir gelişme oldu. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle ise dernek olarak obezitenin duyurulması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi noktasında çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Bu maksatla projeler yaptıklarını açıklayan Başkan Zerrin Özgüle; “Obezitenin ciddi bir hastalık olduğunu, kansere kadar dayanan ve dünyanın da önem verdiği üçüncü sağlık meselesi olduğunu biliyoruz. Yönetim Kurulu'muz ve eğitim komitemiz bu konuda çok fazla çalışma yaptı. Araştırmalarda kullanılacak bu cihazı üniversitemize bağışlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu herhangi bir cihaz değil, üniversite hastanesinde araştırmalarda kullanılacak olması da ayrıca mutlu ediyor. Üniversitemize, hastanemize, hocalarımıza ve hastalarımıza faydalı olmasını diliyoruz” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Ertürk yapılan anlamlı bağıştan dolayı dolayı BUSADER üyelerine teşekkür etti.