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Sağlık için adım atıyorlar

Bursa’da vatandaşlar Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle sabahları sağlık için adım atıyor.

Bursa'da vatandaşlar Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle sabahları sağlık için adım atıyor.


Nilüfer Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşlar "daha sağlıklı olsun ve obeziteden kurtulsun" diye her gün etkinlik düzenliyor. Her hafta farklı bir mahallede “Sağlığa adım at” yürüyüşlerine ilçedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sabah 08:00'de vatandaşlarla buluşan Nilüfer Belediyesi fitness antrenörü, 1 saat yürüyüş yaptıktan sonra açma germe hareketleriyle sporu bitiriyor.


Bu etkinlikleri vatandaşlara spor alışkanlığı kazandırmak için yaptıklarını ifade eden Nilüfer Belediyesi Fitness Antrenörü, “Her hafta başka bir mahallede vatandaşlarımızla spor yapıyoruz. Onlara sağlıkları için yürüyüşe davet ediyoruz” dedi.

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