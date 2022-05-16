Sağlık için yürüdüler

Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve tedavisi aşamalarında fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için Orhaneli Toplum Sağlığı Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Sağlık İçin Hareket Et Günü'ne çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte katıldı.

Orhaneli stadyumu önünden başlayan yürüyüşe Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, diğer protokol üyeleri katılırken, öğrenciler 2 kilometrelik mesafe yürüyerek farkındalık oluşturdu. Orhaneli Toplum Sağlığı Merkezi müdürü Ayşe Mutlu, "Dünyanın en büyük problemlerinden birisi haline gelen obezite artık Türkiye'nin de merkezi sorunlarından biri haline gelmiş bulunmakta. 2021 verileriyle birlikte Türkiye dünyanın 4. sırasına yükselmiş, Avrupa'da ilk sıraya yükseldi. Obezite özellikle genç erişkinlerde, çocuklarda da oldukça yüksek sayılara ulaştı. Türkiye'de 3 kişiden biri maalesef obez ve bu sadece kilo almayla da kalmıyor. Aynı zamanda diyabet, hiper tansiyon, kalp hastalıkları ilerleyen yaşlarda görülebilen kronik hastalıkların çok daha erken yaşlarda görülmesine ve insanların yaşam standartlarının düşmesine sebep olmakta. Bizde Orhaneli Toplum Sağlığı Merkezi olarak bu sorunu harekete geçerek insanları da harekete geçirmek kaydıyla önderlik etmek istedik. İnsanlara hareket ederek obeziteden kurtulabileceklerini, sağlıklı beslenerek obeziteyi yenebileceklerini iletmeye çalıştık derken, obezite de hareketsizlik yaşamın yanı sıra dikkat etmemiz geren bir diğer konuda beslenme alışkanlıklarımız. En çok yapılan yanlışlıklardan biri hazır gıdalara çok fazla yönelme özellikle hazır yada paketli gıdaların oldukça fazla tüketilmesi, genç yaşlarda erken başlanan hamburger, patates cips yada market alışkanlığı olarak paketli gıdalardan cipsler, çikolatalar bunların çok dengesiz ve yoğun beslenme alışkanlığını bu şekilde oluşturmak obeziteye çok büyük davetiye çıkartıyor. Özellikle evde anne ve babalara bu sebeple çok iş düşüyorken, çocuğun beslenmesi hakkında bir sınırlandırma ve dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

Sağlık İçin Hareket Et Günü çerçevesinde yapılan ve 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Orhaneli İbrahim Hüsniye çağlayan İlköğretim okulunda protokolüyeleri, öğrenciler ve vatandaşlara elma ve su dağıtıldı.