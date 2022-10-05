Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Yürüyüş yapmayı yaşam biçimimiz haline getirmeliyiz"

Fevzi Yavuzyılmaz, ‘3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü' çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Dr.Yavuzyılmaz, fiziksel hareketsizliğin dünya genelindeki ölümlerin dördüncü risk faktörü olduğu bilgisini verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüklerinin Hüdavendigar Kent Parkında ve Balat Orman'ında düzenlediği yürüyüş etkinliklerinde öğrencilerle bir araya gelen Dr.Fevzi Yavuzyılmaz, günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmenin sağlıklı bir yaşamın ilk adımı olduğuna dikkat çekti.

İş yerinde, işe giderken veya evde bilgisayar karşısında, televizyon başında geçirdiğimiz sürelerdeki hareketsiz yaşam tarzının sağlığımızı olumsuz etkilediğine vurgu yapan Dr.Yavuzyılmaz, “Fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur” dedi.

Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin kalp ve beyin fonksiyonlarının düzenli çalışması ve bazı hastalıkların önlenmesinde ve iyileşmesinde son derece önemli olduğunu söyleyen Dr.Yavuzyılmaz, “Bu nedenle gün içinde en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak sağlığımız için önemli bir faktördür. Daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline dönüştürülmelidir” şeklinde konuştu.

Yürüyüşün günlük aktivitelerin içerisine kolayca yerleştirilebileceğine değinen Dr. Yavuzyılmaz, “Çünkü yürüyüş yapmak için ayrıca bir alet veya özel hazırlık gerekmiyor. Gün içerisinde toplu taşıma aracı kullanırsanız, ineceğiniz yerden bir, iki durak önce inip, yürüyebilirsiniz ya da aracınızla gideceğiniz yerin tam önüne değil de birkaç sokak uzağa park ederek, yürüyüş yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.