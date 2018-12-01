Sağlık müzesine yeni bölüm

Geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan ve 9 ayda 20 bin ziyaretçi ağırlayan Bursa Sağlık Tarihi Müzesi'nde optisyenlik bölümü de hizmete girdi. Acıbadem Üniversitesi Öğretim Görevlisi Turgut Çakar ile Bursa optik sektörünün duayen isimlerinden Mehmet Tekden'in katkılarıyla oluşturulan bölümün açılışı, Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, Bursa eski Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas tarafından yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, yaptığı konuşmada, 14 Mart 2018 Tıp Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilen Bursa Sağlık Tarihi Müzesi'nin kurulduğu günden bu yana sağlık tarihi müzeciliği konusunda önemli gelişmeler kaydettiğini ifade etti. Müzenin yerli ve yabancı ihtisas mensupları ile müze severlerin ilgi odağı olduğunu belirten Elmas, “Bursa'mıza ait sağlık tarihi koleksiyonunun kronolojik olarak anlatıldığı müzemizde, bugün yeni bir bölüm daha açtık. Vücudumuzun en önemli organlarından olan göz ve göz sağlığına yönelik optisyenlik bölümü, kalıcı olarak anlatımlarımıza eklendi” dedi.

Optik ürünler ile bunların nasıl imal edildiği, dönemlerine göre gelişimleri ve kullanımlarının açılışı yapılan bölümde sergilendiğini söyleyen Elmas, “Koleksiyon içinde gözlük yapım makinaları kronolojisi, optisyenlik aletleri, gözlükler, optisyenliğe ait kitaplar, Atatürk'ün gözlüklerinin 1'e 1 kopyası, tarihi nitelikli ruhsatnameler ve daha birçok eser, Bursa Sağlık Tarihi Müzesi Turgut Çakar Optisyenlik Bölümü'nde izleyiciyle buluşuyor. Sağlık tarihine ve Bursa'ya ilgi duyan tüm ziyaretçilerimizi müzemizde görmek istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzenin açılışı, protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Davetliler açılışın ardından bölümde sergilenen malzeme ve ekipmanları inceledi.