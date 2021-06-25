Sağlık ordusu yeni mezunlarla güçleniyor

Törende 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrencilere belgeleri dağıtıldı.

BUÜ Görükle Kampüsü'nde yapılan programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Elif Moğol, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, mezun olmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti. Ailelerin ve akademisyenlerin en iyi şekilde destekledikleri öğrencilerin, artık yeni bir hayata adım attıklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Hepiniz için yeni bir hayat başlıyor. Yaşadığımız pandemi sürecinde sağlığımızın ve sağlıkçılarımızın kıymetini çok daha iyi anladık. Sizler de bu kutsal ve özel mesleğin bir parçası oluyorsunuz. Mesleğinizi en iyi şekilde yapacağınıza ve sürekli yeni bilgiler öğrenerek kendinizi geliştireceğinize gönülden inanıyorum. Gittiğiniz her yerde ve bulunduğunuz her ortamda Bursa Uludağ Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil edeceğinizi biliyorum. Hepinize yeni hayatınızda başarılar ve mutluluklar diliyorum. Yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Elif Moğol da 35. mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerin ailelerinden aldıkları güç ve destek ile mezuniyet aşamasına kadar geldiklerini aktaran Prof. Dr. Elif Moğol, öğretim elemanlarının da büyük bir sorumluluk ve özveri ile gençleri mesleki hayatlarına en iyi şekilde hazırladıkları için teşekkür etti. Moğol, mezun öğrencilere de vicdan ve akıl yolundan ayrılmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

Program dereceye girenlere hediye takdiminin yapılması, belgelerinin dağıtılması ve öğrencilerin kep fırlatmasıyla sona erdi.