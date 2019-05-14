Sağlık-Sen'den hemşirelere tam destek

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Sağlık-Sen'in hemşirelerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması noktasında yürüttüğü sendikal mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Sağlık dendiğinde akla gelen en önemli branşlardan olan hemşirelerin Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada insanların büyük saygı duyduğu cefakar ve vefakar sağlık emekçileri olduğunu belirten Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Tarih boyunca bu bilinçle hastalara hizmet etmiş olan hemşireler, bugün de aynı görev bilinci ve sorumlulukla şifa arayanların yardımına koşmayı sürdürmektedir. Hemşireler, her daim sağlık hizmetlerinin mihenk taşı olmuştur. Hemşire olmadan ne sağlık müesseseleri kurulabilir ne de o müesseseler hastalara hizmet sunabilir. Buna karşın hemşireler ülkemizde mesleki değeri yeterince alamadıkları gibi, bu durumun doğal bir yansıması olarak mesleki yeterliliği de görememektedir. Ayrıca hemşireler, sağlık hizmetlerinin sunumunda en fazla şiddete uğrayan unvanlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bunu kabul etmek, şiddet gibi en sefil insanlık suçunu mazur ve meşru görmek, böyle bir muameleyi şifa dağıtan sağlık emekçilerine yöneltmeye kalkmak kabul edilebilecek, görmezden gelinebilecek bir durum değildir" dedi.

Hemşirelerin fazla mesai, yoğun iş yükü ve uygunsuz çalışma koşulları altında çalışma mecburiyetinde bırakıldığını belirten Yünkül, "Örneğin bir hastanede bazı hemşireler hiç nöbete bırakılmazken, başka bir hastanede görev yapan hemşire arkadaşlarımız, nöbet tutmaktan başlarını dahi kaldıramamaktadır. Yine, siyasi iradenin gündeminde olan 3600 ek gösterge, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde bir an önce düzenlenmeli, eş değer unvanlar arasında adil ve adaletli olmalıdır. Özellikle döner sermayedeki ücret adaletsizliği ortadan kaldırılmalı emeğin karşılığı olan ücret verilmelidir. İnsan yaşamını konu olan tüm kutsal meslekler gibi hemşirelik de yüksek moral ve motivasyona ihtiyaç duymaktadır. Sonuç olarak, sevgi, şefkat, hayati bir ciddiyet ve hassasiyetle mesleklerini icra eden hemşirelerimize yönelik sorunlu uygulamalara son verilerek, çalışma ortamları, sosyal hayatları, ekonomik ve özlük hakları konularındaki var olan problemler bir an önce giderilmelidir. Çalışanlarımızın iş yaşantısı ile aile yaşantısı uyumlu hale getirilmelidir" diye konuştu.

Yünkül son olarak Sağlık-Sen'in hemşirelerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması noktasında yürüttüğü sendikal mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.