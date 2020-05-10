Sağlıkçı kızdan sağlıkçı anneye özel kutlama

Nilüfer Belediyesi, Anneler Günü'nde sağlık çalışanlarının yanındaydı. Görevini İstanbul'da yapan doktor Hande Poyraz, iki ayı aşkın süredir göremediği annesinin Anneler Günü'nü Nilüfer Belediyesi ekipleri aracılığıyla duygusal bir şekilde kutladı.

Korona virüs salgınında fedakarca çalışan sağlık görevlileri Anneler Günü'nde annelerinden ve çocuklarından uzaktalar. Bu sağlık çalışanları arasında İstanbul'da görev yapan doktor Hande Poyraz ile kendisi gibi sağlık çalışanı olan ve Bursa'da çalışan annesi Ayser Poyraz da var.

Salgın riski ve yoğun çalışma programları nedeniyle iki ayı aşkın süredir görüşemeyen anne ve kızı, Anneler Günü'nde uzaktan da olsa duygu dolu anlar yaşadılar.

Doktor Hande Poyraz Nilüfer Belediyesi'ni arayarak 23 Nisan Mahallesi'nde yaşayan annesine Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla Anneler Günü'nde çiçek göndermek istediğini söyledi.

Nilüfer Belediyesi ekipleri de uzun süredir vefakarca çalışan anne ve kızı için harekete geçti. Anne Ayser Poyraz Anneler Günü'nde çalan kapıyı açtığında büyük sürprizle karşılaştı. Kızının gönderdiği çiçekleri alan Poyraz, “İki ayı aşkın süredir kızımla görüşemiyoruz. Hem kızım hem ben bu süreçte aralıksız çalışıyoruz. Bugün kızımın sürprizi beni çok mutlu etti. Benim gibi çok sayıda sağlık çalışanı çocuğundan veya annesinden uzak kalma zorunda. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Nilüfer Belediyesi'ne de aracılık ettikleri için çok teşekkür ederim” dedi.

Annesini telefondan görüntülü olarak arayarak bu duygu dolu anı perçinleyen Hande Poyraz da başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.