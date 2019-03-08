Sağlıkçılar işaret dili öğreniyor

Bursa'da Sağlık Bakanlığı uhdesinde işitme engelli vatandaşlar ile sağlık personeli arasında etkili iletişim kurulabilmesi amacıyla düzenlenen sertifikalı işaret dili eğitim programı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Halk Eğitim Merkezleri'nde görevli eğitimciler tarafından 6 farklı noktada verilen derslere, il genelindeki tüm kamu sağlık kurumlarında çalışan 110 gönüllü sağlık personeli katıldı. Toplamda 6 hafta 120 saat sürecek eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere törenle sertifikaları takdim edilecek.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile işitme engelli vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla startı verilen işaret dili eğitimleri sayesinde işaret dilini bilen sağlık personeli sayısının artacak bunun sonuncunda hasta olan işitme engelli vatandaşlar hastanelere geldiklerinde ne tür rahatsızlıkları olduklarını işaret dili bilen personele aktarabilecek ve daha iyi hizmet alma şansı elde edecekler. Eğitimler 6 hafta devam edecek.