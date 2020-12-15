Sağlıkçılara indirim

Mustafakemalpaşa'da faaliyet gösteren Kaan Kopçasız Profesyonel Fotoğraf ve Video Atölyesi, sağlık çalışanlarına için özel indirim uygulama kararı aldı.

Vıraca Mahallesi Karamüdür Sokak'ta bulunan fotoğraf ve video atölyesinin sahibi Kaan Kopçasız, koronavirüs salgınında canla başla görevlerinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına özel liste fiyatları üzerinden yüzde 30 indirim uygulayacaklarını söyledi.

Kopçasız, “Büdün dünyayı sarsan covid-19 salgını boyunca birçok meslek grubu özverili çalışmalarıyla ön plana çıktı. Bunların içinde şüphesiz ki en büyük fedakârlığı yapanlar ise sağlık personelleri oldu. Gece gündüz demeden yüksek hastalık riski ile çalışan sağlık personelleri ülkemizde herkesin takdirini topladı. Firma olarak biz de sağlık çalışanlarımız için %30 indirim uygulayacağız. Kampanyamızdan faydalanmak isteyen sağlık personelinin çalıştığı kuruma ait kimlik kartını göstermesi yeterlidir” dedi.