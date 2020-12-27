Sağlıkçılara moral desteği

Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray basketbol maçını sağlık ekipleriyle birlikte izleyen Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, Bursa'daki salgın başarısının asil mimarının acil sağlık personeli olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, karşılaşmanın devre arasında sağlık çalışanlarına birer gül çiçeği ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Türkiye Basketbol Ligi Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray maçı, Tofaş Kapalı Spor Salonu'nda oynandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, müsabakayı İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve sağlık memurlarıyla birlikte takip etti. İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'ne bağlı 27 personel, karşılaşma süresince üzerlerinde ‘Maske, mesafe, temizlik', ‘Hayatını covid nedeniyle kaybeden sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz' yazılı dövizler taşıdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başta sağlık teşkilatı olmak üzere devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun bir salgın mücadelesi verdiğini söyledi. Bu anlamda Bursa'da da büyük mesafe kat edildiğini belirten Başkan Aktaş, “Ama asla gevşemek yok. Sıkı duruş ve tedbirlerle birlikte inanıyorum ki en kısa zamanda yaşanan sıkıntıyı bertaraf edeceğiz. Zaten aşı uygulaması da yavaş yavaş başlıyor” dedi.

Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray müsabakasının heyecanını sağlık memurlarıyla birlikte yaşamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Onlara çiçek takdimiyle beraber hediyelerimizi verdik. Özellikle Mart 2020'den beri gayretin de ötesinde olağanüstü performans ortaya koyuyorlar. Bizatihi şahidim. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailelerinden, sevdiklerinden, özel hayatlarından fedakarlık ettiler. Bursa'da sağlanan başarının bana göre asıl mimarı oldular” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise salgın ile mücadelede Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden her aşamada büyük destek gördüklerini hatırlatarak, ‘yapılan moral organizasyonu nedeniyle' Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Başkan Alinur Aktaş, Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray basketbol maçının ardından, yine sağlık çalışanlarıyla birlikte Efeler Ligi Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhan Spor voleybol karşılaşmasını takip etti. Başkan Aktaş, burada da kendisiyle birlikte maçın heyecanına ortak olan 27 acil sağlık personeline çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.