Sağlıklı beslenmeyi öğreten kitaplar

Hem ebeveynler hem çocuklar için önemli bir konu da beslenme alışkanlığı oldu. Evde hareketsiz kaldığımız bu günlerde yetişkinler kadar çocukların da beslenme alışkanlıklarının önemine vurgu yapan Avrupa'nın en büyük kitabevi olan Bkmkitap ailesi, Psikolog Yeşim Kuruçay‘dan aldığı önerilerle “Beslenme Alışkanlıklarına Dikkat Çeken Çocuk Kitapları” önerileri alarak tüm okurlar için özel bir seçki hazırladı. Psikolog Yeşim Kuruçay bu konudaki düşüncelerini aldık.

Psikolog Yeşim Kuruçay; “Her çocuğun yaş gelişimine ve bünyesine bağlı olarak yeme alışkanlıkları değişebilir. Çocuğun hayatındaki değişimler, içinde bulunduğu durumlar yeme alışkanlığında da farklılaşmaya sebep olur. Yemek konusunda çocuğa ısrarcı olmak ya da zorlamak bakım vereni ile çocuk arasındaki bağı olumsuz etkiler. Çocuğa yemek konusunda baskı yapmak, bağırmak, zorla yedirmeye çalışmak, cezalandırmak, küsmek ve şart koymak çocuk üzerinde derin izler bırakabilir. "Yemeğini yersen oyun oynayabilirsin, Yemeğini yemezsen seni sevmeyiz, Beni çok üzüyorsun" gibi şarta bağlanan ve sevgini geri çekilmesi üzerine cümleler çocukta bunu yaparsam değerliyim ya da kabul ediliyorum hissi bırakır ve bu duygusal istismardır. Çocuğun doyma hissine dahi müdahale edilmesi kendine olan güvenine de ket vurur. Bunun gibi önemli, farkında olmadığımız çok hassas durumlar mevcut. Bu nedenle çocukları bu konuda yönlendirirken onların anlayacağı ve seveceği şekilde yapmalı, doğru kitaplar seçmeliyiz. Ben ebeveynler için çocuklarına okuyabilecekleri ve okutabilecekleri bu kitaplara bkmkitap.com adresinden ulaşabilirler.” şeklinde ifade etti.