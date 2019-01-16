Sağlıklı bir kalp için midenize iyi bakın

Dengeli beslenmenin ve her gıdadan gerektiği ölçüde faydalanmanın, sağlıklı bir kalp için çok önemli olduğunu belirten Özel Hayat Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, "Her gıdadan ölçülü ve vücudunuzun ihtiyacı kadar tüketip dengeli beslenmeliyiz. Vücudumuzu aç bırakarak, öğünleri kısarak kilo vermek ya da sağlıklı olmak mümkün değildir” dedi.

Kilo almamak için değil, sağlıklı yaşamak için vücudun ihtiyacından fazlasının tüketilmemesi gerektiğine işaret eden Eminlatif, “Kalp sağlığımız için ilk olarak kızartma alışkanlığını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun en önemli sebebi, kızartma işlemi sırasında yağın yanmasıdır. Hamur işi, fast-food, cips gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Özellikle fast-food tarzı besinlerle birlikte; salam, sucuk ve sosis gibi işlenmiş etlerin tüketilmesi de engellenmelidir. Yiyecekler ‘istenildiği kadar' değil, ‘ihtiyacınız kadar' tüketilmelidir. Meyve ve sebze yerken de kalori miktarlarına dikkat etmeli ve ölçülü tüketilmelidir” şeklinde konuştu.

Her gün ez az bir diş sarımsak tüketmenin kalbe iyi geldiğini belirten Dr. Ali Eminlatif, “Kalbinizin ‘iyi' olmasını istiyorsanız; her gün bir diş sarımsak, haftada üç kez fındık, haftada üç gün kuru fasulye ve nohut yiyin. Çayın yeşilini, üzümün kırmızısını tercih edin. Ancak kalbinizi düşünüyorsanız tuz, şeker, hamur işi, yağ ve alkolle vedalaşmanız lazım. Zira; onların kalbe dost olmayacağını aklınızdan çıkarmayın” diye konuştu.