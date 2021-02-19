Sağlıklı bir yaşlılık için egzersiz zamanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de salgının ilk görüldüğü günden beri sokağı çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara açık havada spor yapma imkanı sunuyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında son bir yıldır dezenfeksiyon çalışmalarından toplumun her kesimine yönelik geniş kapsamlı sosyal destek programlarını kesintisiz uygulayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 1 yıla yakın süredir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara özel bir etkinliğin startını veriyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda planlanan ‘65 yaş ve üzeri sağlıklı yaşam projesi' kapsamında vatandaşların fiziksel aktivitelerinin artırılması amaçlanıyor.

Risk grubunda oldukları için uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması olan bu sebeple de zamanlarının büyük bir bölümünü evlerinde geçirmek kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bu proje ile uzman eğitmenler eşliğinde fizikler aktivitelerini artırmak için önemli bir fırsat yakalayacak. Alanında en iyi eğitmenlerle birlikte 23 Şubat 2021 tarihinde başlayacak etkinlikler Salı ve Perşembe günleri saat 11.00 - 12.00 arasında Hüdavendigar Kent Parkı'nda, Çarşamba ve Perşembe günleri de aynı saatlerde Merinos Park'ta yapılacak.