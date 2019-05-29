Sağlıklı çevre için duyarlı nesiller

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri, Hayvanat Bahçesindeki ‘Çocuklar ve Hayvan Sevgisi' temalı etkinlikle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası, halkın çevre bilincinin geliştirilmesi ve kamuoyunda çevreyle ilgili konularda farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl da, 27 Mayıs- 14 Haziran tarihleri arasında gelecek neslin çevre konusunda daha duyarlı olmaları amacıyla bir dizi etkinlik yapılacak. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yanında belediyenin farklı birim ve iştiraklerinin de destek vereceği, atölye çalışmaları, sahil ve dip temizliği, hayvan besleme faaliyeti, resim sergisi, yeşil karne ödül töreni gibi etkinliklerle iki hafta boyunca tüm dikkatler çevre üzerine çekilecek.

Hayvan sevgisi

Yoğun bir programı kapsayan çevre haftası etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde start aldı. Mehmet Aker, Hasan Öztimur ve Fatih ilkokullarından gelen yaklaşık 150 öğrenci ve genel ziyaretçilerin katılımıyla hayvan besleme etkinliği gerçekleştirildi. Çocukların çevre bilincini geliştirmek ve onlara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla gün boyunca 2 seans olarak düzenlenen ‘Çocuklar ve Hayvan Sevgisi' programı ile çocuklar, hayvanları daha da yakından tanıma fırsatı buldu.

Yine etkinlikler kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi, Yıldırım ilkokulu ve Sadi Etkeser İlkokullarından yaklaşık 100 öğrenci ile ‘Devekuşu Yumurtasının Geri Dönüşümü Atölyesi' gerçekleştirildi. Kolye gibi süslü ürünler ortaya çıkaran öğrenciler, eğlenerek zaman geçirdi. Geri dönüşüm atölyesine katılan öğrenciler de origami ile de hayvan figürleri yapmayı öğrendiler.