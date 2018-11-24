Sağlıklı gelecek için atıklar sıfırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de atıkların kaynağında ayrılması için çalışmalara hız verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, atıkların geri kazanımının hem çevre sağlığı hem de ekonomik olarak büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de başta kamu kurum kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için “Sıfır Atık Projesi” başlatılmıştı. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen proje kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Atıkların kaynağında ayrılmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda tüm katlara atıklar için ayrı ayrı toplama kutuları konuldu. Bunun yanında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından tüm personele geri dönüşümün önemi ve sıfır atık projesi hakkında eğitim verildi.

Kaynak sınırlı, tüketim fazla

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfus artışına bağlı olarak tüketimin de hızla arttığını, kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesinin de büyük önem taşıdığını söyledi. Sıfır atık projesinin amacına ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Sıfır Atık Projesi, Bursa ölçeğinde yürütülen çalışmaların hız kazanmasına ve atık toplama veriminin artmasına katkı sağlayacaktır. Sıfır Atık Projesi ile Kasım ayında Büyükşehir Belediyemizde başlatılan uygulamalar ile geri dönüşüm çalışmaları daha geniş yelpazelere açılmış oluyor. Bu proje ile kağıt, karton, cam, plastik, metal atıkları, atık pil, bitkisel atık yağların yanı sıra organik atık, yemek ve ekmek artıkları gibi tüm atıklar kaynağında ayrı biriktirilecek ve geri dönüşümü sağlanacak” dedi.

Büyük tasarruf

İsrafın önlenmesi ve enerji tasarrufunun sağlanmasına katkı sağlayacak olan sıfır atık ile metal ve plastik geri kazanımıyla yüzde 95 enerji tasarrufu sağlanabilecek. 1 ton kâğıdın geri kazanımı ile 17 ağaç kurtarılacak. Cam atıklarının geri kazanımı ile yüzde 100 oranında geri dönüştürülmüş hammadde ortaya çıkıyor ve 40 litre yakıt tasarrufu sağlanıyor. Plastik atıklar elyaf, dolgu malzemesi, otomobil parçası gibi birçok malzemeye, gıda atıkları da biyo gaz işlemine tabi tutularak enerji ve gübreye dönüştürüyor. Organik atıklar toprak iyileştirici olan kompost üretiminde kullanılırken, bitkisel atık yağlardan çevreci yakıt olan biyo dizel elde edilebiliyor.